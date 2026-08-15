Guinguette Latino – Open air 100% musica latina ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris
jeudi 20 août 2026 · Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée · Paris
Informations pratiques
Préparez-vous à danser toute la soirée dans une ambiance festive, conviviale et 100 % latina à Porte Dorée à Paris 12.
Salsa • Reggaetón • Bachata • Dembow • Merengue • Latin Hits
Que vous soyez danseur confirmé ou simplement amateur de bonne musique, venez profiter d’une soirée en terrasse, de cocktails, de danse et d’une ambiance tropicale jusqu’à minuit !
Invitez vos amis et préparez vos meilleures chaussures de danse !
Le Bal Tropical de Paname vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée en plein air dédiée aux rythmes les plus chauds d’Amérique latine !
Le jeudi 20 août 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-21T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-08-20T19:00:00+02:00_2026-08-20T23:55:00+02:00
Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris
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