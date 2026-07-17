Guinguette musicale du Rockhatry au fort Hatry, Fort Hatry, Belfort

Informations pratiques

Guinguette musicale du Rockhatry au fort Hatry 19 et 20 septembre Fort Hatry Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Avec ses imposants et solides murs de pierre, le Fort Hatry fait partie des bâtiments historiques du paysage urbain de Belfort. Construit en 1865 sous l’égide du colonel Denfert-Rochereau, le fort de la colline des Barres (qui prendra le nom de fort Hatry en 1887) est achevé juste avant que ne commence le siège de Belfort en 1870 par les Prussiens. D’autres casernes viendront le compléter mais seront rasées dans les années 1980. Il sera aussi une prison allemande d’où partiront plusieurs convois.

Aujourd’hui le site abrite les locaux de répétition du Rockhatry, véritable lieu de vie dédié aux musiques actuelles. Ses 5 studios équipés accueillent depuis 1989 jusqu’à 50 formations musicales chaque année, accompagnés par une équipe de passionnés. Venez les découvrir !

La Guinguette du Rockhatry

Pour le week-end des Journées du Patrimoine, le Rockhatry se mobilise pour ouvrir ses portes et proposer un week-end de guinguette musicale : concerts des groupes de Rockhatry et du conservatoire voisin, jeux et animations pour enfants et adultes, exposition 30 ans des Riffs du Lion, qui retrace l’histoire des musiques actuelles à Belfort, à travers des photos, des vidéos, des affiches et des témoignages, jam sessions, création musicale participative, buvette et food-trucks, mais aussi visites du fort par l’association La Caponnière !

Fort Hatry Rue du Fort Hatry, 90000 Belfort Belfort 90000 Les Résidences Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté Avec ses imposants et solides murs de pierre, le Fort Hatry fait partie des bâtiments historiques du paysage urbain de Belfort. Construit en 1865 sous l’égide du colonel Denfert-Rochereau, le fort de la colline des Barres (qui prendra le nom de fort Hatry en 1887) est achevé juste avant que ne commence le siège de Belfort en 1870 par les Prussiens. D’autres casernes viendront le compléter mais seront rasées dans les années 1980. Il sera aussi une prison allemande d’où partiront plusieurs convois.

Avec ses imposants et solides murs de pierre, le Fort Hatry fait partie des bâtiments historiques du paysage urbain de Belfort. Construit en 1865 sous l’égide du colonel Denfert-Rochereau, le fort de…

© La Poudrière / Rockhatry