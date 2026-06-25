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Guinguette Soirée d’ouverture les Jardins du Caveau Restaurant-Traiteur Le Caveau Châtillon-en-Diois

Guinguette Soirée d’ouverture les Jardins du Caveau Restaurant-Traiteur Le Caveau Châtillon-en-Diois mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Restaurant-Traiteur Le Caveau
Adresse
Domaine de la Conche
Ville
26410 Châtillon-en-Diois
Département
Drôme
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Châtillon-en-Diois

Guinguette Soirée d’ouverture les Jardins du Caveau

Restaurant-Traiteur Le Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01 22:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Célébrez le début de l’été à la guinguette dans le parc arboré des “Jardins du Caveau”
Au programme:
-Planches à partager
-Cocktails maison et locaux
-Vins du terroir
Ambiance musicale et conviviale !
  .

Restaurant-Traiteur Le Caveau Domaine de la Conche Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71  info@lesjardinsducaveau.com

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English :

Celebrate the start of summer at the open-air café in the tree-lined park of the “Jardins du Caveau.”
On the agenda:
-Platters to share
-House-made and local cocktails
-Local wines
A lively and friendly atmosphere with music!

L’événement Guinguette Soirée d’ouverture les Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays Diois

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