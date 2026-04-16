Guitar Night Project Poudrière Belfort

Belfort

Guitar Night Project

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 28 – 28 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Après avoir sillonné les scènes du monde entier dans leurs projets respectifs les vieilles canailles, Dutronc et fils, Johnny Hallyday, Jean Michel Jarre, Excalibur, Anne De Bretagne, Jethro Tull, leurs projets solo ou encore leurs collaborations innombrables, Fred Chapellier, Patrick Rondat et Pat O’May souhaitent, au travers de ce concert exceptionnel, partager leur amour de la guitare en rendant un hommage vibrant aux guitaristes qui leur ont donné l’envie de consacrer leur vie à la musique par le biais de cet instrument. .

Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guitar Night Project

L’événement Guitar Night Project Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)