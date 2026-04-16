Guitar Night Project Poudrière Belfort
Guitar Night Project Poudrière Belfort samedi 26 septembre 2026.
Belfort
Guitar Night Project
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 28 – 28 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Après avoir sillonné les scènes du monde entier dans leurs projets respectifs les vieilles canailles, Dutronc et fils, Johnny Hallyday, Jean Michel Jarre, Excalibur, Anne De Bretagne, Jethro Tull, leurs projets solo ou encore leurs collaborations innombrables, Fred Chapellier, Patrick Rondat et Pat O’May souhaitent, au travers de ce concert exceptionnel, partager leur amour de la guitare en rendant un hommage vibrant aux guitaristes qui leur ont donné l’envie de consacrer leur vie à la musique par le biais de cet instrument. .
Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Guitar Night Project
L’événement Guitar Night Project Belfort a été mis à jour le 2026-05-05 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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