Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye
Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 21 août 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set)
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 02:00:00
Date(s) :
2026-08-21
CONCERT GUIZ de TRYO
Guiz est l’auteur d’un grand nombre de chansons incontournables du groupe Tryo depuis bientôt 30 ans ( L’Hymne de nos campagnes , Toi et moi , La main verte …).
Dans l’album qui vient de sortir, Guiz porte haut les valeurs et les engagements qui sont les siens depuis le début de sa carrière, de l’écologie au vivre ensemble, avec son regard unique, à la fois acéré et empreint de poésie.
La tournée à suivre offrira un retour aux sources avec une formule légère et accessible, avec GUIZ (Tryo) au lead, accompagné par Manu Eveno (Tryo), Dan (ex-Percubaba) et Marie Lalonde (Zazie, Albin de La Simone, Debout sur le Zinc…).
Restauration et bar sur place .
Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16 asso@lapoeterie.com
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English : Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set)
L’événement Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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