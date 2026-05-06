Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 21 août 2026.

Lieu : Café La Poèterie

Adresse : 4 Route des Janets

Ville : 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

Département : Yonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 10 10 Tarif enfant Tarif enfant

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set)

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 02:00:00

Date(s) :
2026-08-21

CONCERT GUIZ de TRYO

Guiz est l’auteur d’un grand nombre de chansons incontournables du groupe Tryo depuis bientôt 30 ans ( L’Hymne de nos campagnes , Toi et moi , La main verte …).

Dans l’album qui vient de sortir, Guiz porte haut les valeurs et les engagements qui sont les siens depuis le début de sa carrière, de l’écologie au vivre ensemble, avec son regard unique, à la fois acéré et empreint de poésie.
La tournée à suivre offrira un retour aux sources avec une formule légère et accessible, avec GUIZ (Tryo) au lead, accompagné par Manu Eveno (Tryo), Dan (ex-Percubaba) et Marie Lalonde (Zazie, Albin de La Simone, Debout sur le Zinc…).
Restauration et bar sur place   .

Café La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 07 23 16  asso@lapoeterie.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set)

L’événement Guiz De Tryo (Reggae + The Fule Dj Set) Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)