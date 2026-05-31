Dans une profusion de velours noir, des marges de la scène au sol, La Ribot et Mathilde Monnier – en justaucorps et chaussures, noirs également – engagent un numéro burlesque où la dépense d’énergie, la répétition et l’accident créent une tension comique irrésistible – entre un strip-tease des genoux et une logorrhée verbale. Avec ses techniques du renversement, du coup et de l’esquive, le burlesque classique est l’art de transformer l’incompétence en compétence. C’est précisément ce chemin que suit Gustavia, faux nom de scène d’une femme tentant de parler de grands sujets qui la dépassent et de son métier d’artiste. Avec Gustavia, les deux chorégraphes évoquent à la fois l’art contemporain et leur manière de travailler, au fil d’une pièce que les années ont chargé d’un sens nouveau. Quand elles la créent en 2008 au festival Montpellier Danse, La Ribot et Mathilde Monnier se connaissent déjà très bien et s’en saisissent pour faire un point sur leurs vies et leurs parcours respectifs, poursuivant ainsi une conversation entamée quinze années plus tôt. Leurs pratiques chorégraphiques ont notamment en commun d’emprunter leur vocabulaire à d’autres esthétiques, à commencer par le théâtre. Elles réactivent la pièce aujourd’hui à l’aune des mouvements féministes (comme #MeToo) qui ont émergés depuis. Avec ce plaidoyer féminin, elles proposent une nouvelle interprétation encore plus noire, plus drôle et percutante de deux femmes libres faisant face au monde et aux violences avec humour et poésie.

Vincent Théval

Durée : 1h

Catégorie :

Danse

Théâtre

Près de 20 ans après sa création, les deux artistes chorégraphes La Ribot et Mathilde Monnier réactivent leur pièce iconique Gustavia. Un duo grinçant, drôle et percutant inspiré du burlesque, dont le renouveau des mouvements féministes permet de souligner aujourd’hui la vivacité, la pertinence et l’impertinence.

Du mercredi 17 mars 2027 au samedi 20 mars 2027 :

samedi

de 15h00 à 16h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h30 à 20h30

payant

De 17 à 50 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-17T20:30:00+01:00

fin : 2027-03-20T17:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-17T19:30:00+02:00_2027-03-17T20:30:00+02:00;2027-03-18T19:30:00+02:00_2027-03-18T20:30:00+02:00;2027-03-19T19:30:00+02:00_2027-03-19T20:30:00+02:00;2027-03-20T15:00:00+02:00_2027-03-20T16:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/gustavia-mathilde-monnier-la-ribot +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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