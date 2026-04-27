Guts DJ set Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Guts DJ set Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Guts, explorateur des sons du monde, mêle Soul, hip-hop, percussions et grooves afro-Latin-funk dans des sets énergisants

Guts est un beatmaker et producteur français révélé dans les années 90 avec Alliance Ethnik, puis reconnu en solo dès 2007. Passionné par le hip-hop, il explore les musiques du monde, mêlant samples, live band et influences afro, funk et jazz. Il collabore avec des figures comme Masta Ace, Patrice ou Grand Puba et des artistes du monde entier. Depuis les années 2010, il multiplie les projets ambitieux, entre créations originales et compilations ensoleillées. En 2019, il sort Philantropiques, un album solaire aux sonorités afro-tropicales et caribéennes. Guts transforme ses DJ sets en voyages musicaux entre Afrique, Caraïbes et Brésil, entre groove, percussions et Soul-Funk. Il cultive un goût prononcé pour le diggin’, dénichant perles rares et rythmes méconnus. Son univers coloré et engagé résonne parfaitement avec l’esprit métissé et festif du festival L’Échappée

À 20h30 en accès libre. Durée 3h Tout public. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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L’événement Guts DJ set Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté