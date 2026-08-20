Guy2BezBar, L’Aéronef, Lille
mercredi 28 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Guy2BezBar Mercredi 28 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
30 Euros / 23 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00
Avec la sortie de Jeunesse Dorée, Guy2BezBar confirmait en 2025 sa place centrale sur la scène rap française. Naviguant entre trap, drill, mélodies et émotions, Guy2Bezbar transforme l’énergie de la rue en hymne générationnel lors de concerts férérateurs.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour du rappeur Guy2BezBar !
D.R
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