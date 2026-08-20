Guy2BezBar, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Guy2BezBar Mercredi 28 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

30 Euros / 23 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Avec la sortie de Jeunesse Dorée, Guy2BezBar confirmait en 2025 sa place centrale sur la scène rap française. Naviguant entre trap, drill, mélodies et émotions, Guy2Bezbar transforme l’énergie de la rue en hymne générationnel lors de concerts férérateurs.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Retour du rappeur Guy2BezBar !

D.R