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Guy2BezBar, L’Aéronef, Lille

mercredi 28 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille

Guy2BezBar, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
30 Euros / 23 Euros

Guy2BezBar Mercredi 28 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

30 Euros / 23 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T23:00:00+01:00

Avec la sortie de Jeunesse Dorée, Guy2BezBar confirmait en 2025 sa place centrale sur la scène rap française. Naviguant entre trap, drill, mélodies et émotions, Guy2Bezbar transforme l’énergie de la rue en hymne générationnel lors de concerts férérateurs.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Retour du rappeur Guy2BezBar !

D.R

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