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Gymkana BAREGES Barèges

Gymkana BAREGES Barèges jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : BAREGES

Adresse : Aire de jeux

Ville : 65120 Barèges

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Barèges

Gymkana

BAREGES Aire de jeux Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-08-27 19:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Tous les jeudis.
  .

BAREGES Aire de jeux Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 

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English :

Every Thursday.

L’événement Gymkana Barèges a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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