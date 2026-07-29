Gymnase Kellermann Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Gymnase Kellermann
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez cet ancien manège et sa charpente reprenant la forme d’une coque de bateau.
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
Discover this historic riding arena and its roof structure, which is shaped like a ship’s hull.
L’événement Gymnase Kellermann Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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