Informations pratiques

Saumur

Gymnase Kellermann

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez cet ancien manège et sa charpente reprenant la forme d’une coque de bateau.

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

Discover this historic riding arena and its roof structure, which is shaped like a ship’s hull.

L’événement Gymnase Kellermann Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME