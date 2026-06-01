Gymnastique portes ouvertes à Parthenay Salle de gymnastique l’Ecole Normale Parthenay
Gymnastique portes ouvertes à Parthenay Salle de gymnastique l’Ecole Normale Parthenay samedi 20 juin 2026.
Parthenay
Gymnastique portes ouvertes à Parthenay
Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue de Manakara Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 14:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le club de gymnastique l’étoile Parthenaisienne organise ses portes ouvertes le samedi 20 juin.
Cette journée est ouverte aux futurs licenciés souhaitant découvrir la gymnastique, rencontrer nos entraîneurs et partager un moment convivial au sein du club. Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux gymnastes parmi nous à la rentrée prochaine !
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à venir essayer la gym dans une ambiance passionnée et conviviale. .
Salle de gymnastique l’Ecole Normale Rue de Manakara Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 37 05 52 gym.etoile79@gmail.com
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English : Gymnastique portes ouvertes à Parthenay
L’événement Gymnastique portes ouvertes à Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-06-05 par CC Parthenay Gâtine
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