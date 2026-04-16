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Gypsy Maestros Philharmonie de Paris Paris

Gypsy Maestros Philharmonie de Paris Paris

Gypsy Maestros Philharmonie de Paris Paris mercredi 23 juin 2027.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 23 juin 2027

Fin : jeudi 24 juin 2027

Distribution

Mónika Lakatos, voix
Roby Lakatos, violon
Mihály « Mazsi » Rostás, guitareĽubomír Gašpar, cymbalum
Marian Sandu, voix, cobza
Marin Alexandru, violon
Cristinel Turturică, cymbalum
Marian Mexicanu, accordéon
Marius Gore, contrebasse
Daniel Busnea, clarinette, flûte kaval, cornemuse cimpoi

Musiciens lăutari de Bucarest et cymbalums et violons tsiganes de Budapest s’unissent pour un voyage musical des Carpates au Danube, entre élégance bohème et frénésie virtuose.
Le mercredi 23 juin 2027
de 20h00 à 21h40
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-23T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-24T00:40:00+02:00
Date(s) : 2027-06-23T20:00:00+02:00_2027-06-23T21:40:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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