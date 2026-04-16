Gypsy Maestros Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Mónika Lakatos, voix

Roby Lakatos, violon

Mihály « Mazsi » Rostás, guitareĽubomír Gašpar, cymbalum

Marian Sandu, voix, cobza

Marin Alexandru, violon

Cristinel Turturică, cymbalum

Marian Mexicanu, accordéon

Marius Gore, contrebasse

Daniel Busnea, clarinette, flûte kaval, cornemuse cimpoi

Musiciens lăutari de Bucarest et cymbalums et violons tsiganes de Budapest s’unissent pour un voyage musical des Carpates au Danube, entre élégance bohème et frénésie virtuose.

Le mercredi 23 juin 2027

de 20h00 à 21h40

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-23T23:00:00+02:00

fin : 2027-06-24T00:40:00+02:00

Date(s) : 2027-06-23T20:00:00+02:00_2027-06-23T21:40:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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