H.F. Thiéfaine Le Skope Lannion

Lannion

H.F. Thiéfaine

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française. Bête de scène pour certains, poète maudit pour d’autres, il a marqué des générations avec son charisme, sa poésie et son rock élégant. En 2026 et 2027, le chanteur aux 18 albums studio se produira sur scène pour une ultime tournée. La dernière occasion de voir cet artiste de légende et d’entendre en live ses chansons les plus emblématiques. .

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement H.F. Thiéfaine Lannion a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose