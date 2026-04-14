Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris
Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris dimanche 19 avril 2026.
La soirée oriental vibes made in Paname is back samedi 18 avril à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !
Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !
Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !
Yallahhh
Artistes
- YANE (North Africa & Electronic – Algérie)
- SWADAA (Modern Arabic & Oriental sounds)
- DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves)
- GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube samedi 18 avril à La Folie !
Le samedi 18 avril 2026
de 23h00 à 06h00
payant
De 10 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T23:00:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00
A La Folie 26, avenue Corentin Cariou 75019 Côté rue et non pas sur les quais de SeineParis
https://www.facebook.com/events/4381997068786109
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