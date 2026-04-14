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Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris

Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris

Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : A La Folie

Adresse : 26, avenue Corentin Cariou

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p>De 10 à 15 euros.</p>

La soirée oriental vibes made in Paname is back samedi 18 avril à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !

Yallahhh

Artistes

  • YANE (North Africa & Electronic – Algérie)
  • SWADAA (Modern Arabic & Oriental sounds)
  • DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves)
  • GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube samedi 18 avril à La Folie !
Le samedi 18 avril 2026
de 23h00 à 06h00
payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T23:00:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00

A La Folie 26, avenue Corentin Cariou  75019 Côté rue et non pas sur les quais de SeineParis
https://www.facebook.com/events/4381997068786109


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