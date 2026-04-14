Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette A La Folie Paris

La soirée oriental vibes made in Paname is back samedi 18 avril à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !

Yallahhh

Artistes

YANE (North Africa & Electronic – Algérie)

SWADAA (Modern Arabic & Oriental sounds)

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves)

GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats)

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube samedi 18 avril à La Folie !

Le samedi 18 avril 2026

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T23:00:00+02:00_2026-04-18T06:00:00+02:00

A La Folie 26, avenue Corentin Cariou 75019 Côté rue et non pas sur les quais de SeineParis

https://www.facebook.com/events/4381997068786109



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