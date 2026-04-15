Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! Punk Paradise Paris Samedi 18 avril, 23h00 10/12/15€

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube samedi 18 avril à La Folie !

La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le samedi 18 AVRIL à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !!

Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!

Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨

Yallahhh ☀️

⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

SAM. 18 AVRIL ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

PAF :

Preventes : 10€ av. minuit / 12€ après

[https://shotgun.live/es/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026](https://shotgun.live/es/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026)

Sur place : 15€

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE ⏈

North Africa & Electronic – Algérie

⏈ SWADAA ⏈

Arabic house/Oriental Tech/Arabpiano/Afro oriental

⏈ DJ CUCURUCHO ⏈

Arabic & Maghreb sounds

⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈

Habibi vibes classics & remix

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T23:59:00.000+02:00

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https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



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