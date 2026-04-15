Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! Punk Paradise Paris
Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! Punk Paradise Paris samedi 18 avril 2026.
Habibi Love ~ Oriental vibes Party à La Villette !! Punk Paradise Paris Samedi 18 avril, 23h00 10/12/15€
Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube samedi 18 avril à La Folie !
La soirée oriental vibes made in Paname HABIBI LOVE revient le samedi 18 AVRIL à La Folie dans La Villette de 23h à l’aube !!
Voyage entre le Maghreb, le Monde Arabe et la Méditerranée jusqu’au désert pour transpirer avec des classiques aux sonorités avant-garde et électroniques underground !!
Une expérience sonore exquise pour se plonger dans la musique des MENA remplie d’amour et de danses effrénées !! ✨
Yallahhh ☀️
⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖
⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨
#maghreb #électro #oriental #arabic #raï
#mediterranean #habibi #sahara #chaabi
#beats #middleeast #turskish #techno
SAM. 18 AVRIL ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H
∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲
PAF :
Preventes : 10€ av. minuit / 12€ après
[https://shotgun.live/es/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026](https://shotgun.live/es/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026)
Sur place : 15€
⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃
⏈ YANE ⏈
North Africa & Electronic – Algérie
⏈ SWADAA ⏈
Arabic house/Oriental Tech/Arabpiano/Afro oriental
⏈ DJ CUCURUCHO ⏈
Arabic & Maghreb sounds
⏈ GROOVALIZACION DJs ⏈
Habibi vibes classics & remix
A LA FOLIE PARIS
26 avenue Corentin Cariou, Paris 19
(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)
Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:59:00.000+02:00
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https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-party-18-avril-2026
Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris
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