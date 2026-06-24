HABIBITCH Tours
HABIBITCH Tours mercredi 23 septembre 2026.
Tours
HABIBITCH
146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-23 20:00:00
fin : 2026-09-23 23:30:00
Date(s) :
2026-09-23
Au croisement de plusieurs disciplines et identités, Habibitch est une artiste-activiste queer-fem née en Algérie et basée à Paris.
Au croisement de plusieurs disciplines et identités, Habibitch est une artiste-activiste queer-fem née en Algérie et basée à Paris, se construisant une pratique artistique aussi éveillée que sa pratique politique. Utilisant des espaces de la scène ballroom à des festivals alternatifs ou encore des lieux institutionnels, les performances et prises de parole d’Habibitch sont toujours intersectionnelles, décolonisant le dancefloor partout où elle passe. Danser sa politique et politiser sa danse, punchline de vie de cette artiste couteau-suisse.
Décoloniser le dancefloor , une conférence-dansée pour penser les systèmes qui façonnent nos rapports sociaux quotidiens.
Avec Bédélire. 20 .
146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
At the intersection of several disciplines and identities, Habibitch is a queer-fem artist-activist born in Algeria and based in Paris.
L’événement HABIBITCH Tours a été mis à jour le 2026-06-24 par ADT 37
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