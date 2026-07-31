Habille-toi, on sort ! Faire Troupeau cie Frag Salle des Fêtes Bécon-les-Granits
samedi 13 février 2027 · Salle des Fêtes · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
Habille-toi, on sort ! Faire Troupeau cie Frag
Salle des Fêtes Rue du Stade Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Spectacle immersif par la compagnie Frag, le samedi 13 février 2027 à la salle des fêtes Frédéric Chopin, Bécon-les-Granits.
Immersif, solidaire et joyeux
Intéressée par les sciences de la vie, l’autrice, metteure en scène et comédienne Marion Thomas réfléchit à de nouveaux rapports entre l’humain et le monde animal. Plongé dans une prairie pixélisée, façon jeu vidéo rétro, le public devient moublic , véritable troupeau en transhumance.
Attaque de loups, catastrophe simulée, karaoké final Faire troupeau est une traversée aussi ludique que lucide sur nos instincts de solidarité, qui bouscule les lieux communs sur la nature humaine et la passivité du troupeau.
Avec un humour ravageur, Marion Thomas invite sur scène Bruce Willis, des moutons, des tremblements de terre et Gilbert Montagné, pour mieux parler d’entraide, de vulnérabilité et de joie collective. On en ressort avec le sourire et le plein d’optimisme et d’espoir au sujet de nos congénères, et sûrement l’envie de partager ce genre de moments ensemble. .
Salle des Fêtes Rue du Stade Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
An immersive performance by the Frag theater company, on Saturday, February 13, 2027, at the Frédéric Chopin Community Hall in Bécon-les-Granits.
L’événement Habille-toi, on sort ! Faire Troupeau cie Frag Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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