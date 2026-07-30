L’Echappée Belle ! Robine déboîte cie la Turbulente Bécon-les-Granits
dimanche 27 septembre 2026 · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
L’Echappée Belle ! Robine déboîte cie la Turbulente
25 Rue d’Angers Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
La compagnie théâtrale la Turbulente vous propose une présentation de leur spectacle Robine Déboîte , le dimanche 27 septembre 2026 à 17h, à Bécon-les-Granits.
Théâtre de tréteaux
Robine, meilleure archère du royaume, mène la révolte contre l’injustice avec sa fidèle alliée, Grosse Jeanne. Ensemble, elles volent aux riches pour aider les pauvres et vivent dans les bois. Face à elles le Prince Jean et son Shérif, qui exploitent sans relâche le peuple. Et Marianne, nièce du Prince, aussi insaisissable qu’intrigante. Le Prince les sous-estime… jusqu’à ce que Marianne le prévienne Robine devient dangereuse. Il tend alors un piège un grand tournoi de tir à l’arc. Pour Robine et Jeanne, c’est une opportunité.
Mais sans le savoir, elles foncent tout droit vers le danger.
Participation libre. .
25 Rue d’Angers Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 14 84 reservation@lechappeebelle.org
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English :
The theater company La Turbulente invites you to a performance of their show Robine D%E9bo%EEte on Sunday, September 27, 2026, at 5:00 p.m. in Bécon-les-Granits.
L’événement L’Echappée Belle ! Robine déboîte cie la Turbulente Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu
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