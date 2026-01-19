Habille-toi, on sort ! Happy Ends Bécon-les-Granits Salle Frédéric Chopin Bécon-les-Granits

Habille-toi, on sort ! Happy Ends Bécon-les-Granits

Salle Frédéric Chopin Rue du Stade Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, spectale musical, le jeudi 30 avril 2026 à 20h30, Salle Frédéric Chopin, à Bécon-les-Granits.

Chansons de cinéma

Sur scène, comme sur un plateau de tournage, avec ses clairs obscurs, ses travellings, ses nuits américaines, Chloé Lacan et Thibaud Defever se font leur cinéma. Ils chantent, jouent, dialoguent, mettent en lumière, esquissent un pas de danse et nous entraînent dans un hommage au 7ème art, une comédie musicale qui ne se prend pas au sérieux où guitare, accordéon, voix et percussions revisitent des airs connus et moins connus.

Du Mépris de Godard au Cabaret de Bob Fosse en passant par Peau d’Âne, Orphéo Negro et Cria Cuervos, ces deux amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les styles, les langues, les souvenirs et déroulent à nos oreilles leur bande originale idéale. .

Salle Frédéric Chopin Rue du Stade Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, musical show, Thursday April 30, 2026 at 8:30pm, Salle Frédéric Chopin, Bécon-les-Granits.

L’événement Habille-toi, on sort ! Happy Ends Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Anjou bleu