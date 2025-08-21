Circuit du Granit Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Circuit du Granit Bécon-les-Granits Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Granit
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit du Granit 49370 Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 7500.0
Ce circuit permet de découvrir le village de Bécon-les-Granits. Une randonnée invitant à la déambulation au fil des siècles, alliant richesses du sol et patrimoine.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
This circuit allows you to discover the village of Bécon-les-Granits. A hike inviting you to wander through the centuries, combining the richness of the soil and heritage.
Deutsch :
Auf diesem Rundweg können Sie das Dorf Bécon-les-Granits entdecken. Eine Wanderung, die zum Schlendern durch die Jahrhunderte einlädt und Bodenschätze und Kulturerbe miteinander verbindet.
Italiano :
Questo circuito permette di scoprire il villaggio di Bécon-les-Granits. Una passeggiata che invita a spaziare nei secoli, combinando la ricchezza del suolo e del patrimonio.
Español :
Este circuito permite descubrir el pueblo de Bécon-les-Granits. Un paseo que invita a vagar a través de los siglos, combinando la riqueza del suelo y del patrimonio.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime