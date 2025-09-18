Trail du Granit Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits

Prochaine édition du Trail du Granit prévue le 26 avril 2026.

Trail du Granit organisé par Elosia le 26 avril 2026.

Plus d’infos à venir prochainement. .

Complexe sportif Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@elosia.fr

English :

The next edition of the Trail du Granit is scheduled for April 26, 2026.

German :

Die nächste Ausgabe des Trail du Granit ist für den 26. April 2026 geplant.

Italiano :

La prossima edizione del Trail du Granit è prevista per il 26 aprile 2026.

Espanol :

La próxima edición del Trail du Granit está prevista para el 26 de abril de 2026.

L’événement Trail du Granit Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Anjou bleu