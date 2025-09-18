Trail du Granit Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits
Trail du Granit Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits dimanche 26 avril 2026.
Trail du Granit Bécon-les-Granits
Complexe sportif Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Prochaine édition du Trail du Granit prévue le 26 avril 2026.
Trail du Granit organisé par Elosia le 26 avril 2026.
Plus d’infos à venir prochainement. .
Complexe sportif Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@elosia.fr
English :
The next edition of the Trail du Granit is scheduled for April 26, 2026.
German :
Die nächste Ausgabe des Trail du Granit ist für den 26. April 2026 geplant.
Italiano :
La prossima edizione del Trail du Granit è prevista per il 26 aprile 2026.
Espanol :
La próxima edición del Trail du Granit está prevista para el 26 de abril de 2026.
L’événement Trail du Granit Bécon-les-Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Anjou bleu