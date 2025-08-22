Circuit du bocage Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Circuit du bocage
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du bocage 49370 Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Pays de la Loire
Distance : 13300.0
Ce circuit offre une immersion au cœur de la ruralité de Bécon-les-Granits. Une randonnée à la découverte des carrières et du bocage.
English :
This tour takes you to the heart of rural Bécon-les-Granits. A hike to discover the quarries and the bocage.
Deutsch :
Dieser Rundgang bietet Ihnen die Möglichkeit, in die ländliche Umgebung von Bécon-les-Granits einzutauchen. Eine Wanderung zur Entdeckung der Steinbrüche und der Bocage.
Italiano :
Questo percorso vi porta nel cuore della zona rurale di Bécon-les-Granits. Una passeggiata alla scoperta delle cave e del bocage.
Español :
Este sendero le lleva al corazón del Bécon-les-Granits rural. Un paseo para descubrir las canteras y el bocage.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime