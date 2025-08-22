Circuit du bocage Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Circuit du bocage

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit du bocage 49370 Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 13300.0 Tarif :

Ce circuit offre une immersion au cœur de la ruralité de Bécon-les-Granits. Une randonnée à la découverte des carrières et du bocage.

English :

This tour takes you to the heart of rural Bécon-les-Granits. A hike to discover the quarries and the bocage.

Deutsch :

Dieser Rundgang bietet Ihnen die Möglichkeit, in die ländliche Umgebung von Bécon-les-Granits einzutauchen. Eine Wanderung zur Entdeckung der Steinbrüche und der Bocage.

Italiano :

Questo percorso vi porta nel cuore della zona rurale di Bécon-les-Granits. Una passeggiata alla scoperta delle cave e del bocage.

Español :

Este sendero le lleva al corazón del Bécon-les-Granits rural. Un paseo para descubrir las canteras y el bocage.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-20 par Anjou tourime