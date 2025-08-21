Les aventures de Marsouin au temps des granitiers Balade numérique Baludik Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Les aventures de Marsouin au temps des granitiers Balade numérique Baludik

Les aventures de Marsouin au temps des granitiers Balade numérique Baludik 22, rue de Candé 49370 Bécon-les-Granits Maine-et-Loire Pays de la Loire

Partez à l’aventure avec P’tit Malo à Bécon-les-Granits ! Un carnet mystérieux, un parcours ludique, et une plongée dans l’histoire des granitiers à travers le village. Départ devant le Musée du Granit.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Go on an adventure with P?tit Malo in Bécon-les-Granits! A mysterious notebook, a fun trail, and a plunge into the history of granite quarrying through the village. Start in front of the Musée du Granit.

Deutsch :

Begeben Sie sich mit P?tit Malo in Bécon-les-Granits auf ein Abenteuer! Ein geheimnisvolles Notizbuch, ein spielerischer Rundgang und ein Eintauchen in die Geschichte der Granitarbeiter im Dorf. Start vor dem Granitmuseum.

Italiano :

Partite all’avventura con P?tit Malo a Bécon-les-Granits! Un quaderno misterioso, un percorso divertente e un tuffo nella storia dei cavatori di granito attraverso il villaggio. Partenza davanti al Musée du Granit.

Español :

¡Lánzate a la aventura con P?tit Malo en Bécon-les-Granits! Un cuaderno misterioso, un recorrido divertido y una inmersión en la historia de los canteros de granito a través del pueblo. Salida frente al Museo del Granito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Anjou tourime