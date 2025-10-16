Habille-toi, on sort ! Trajectoires cie Idio(M)Ryhtmie Salle des Fêtes Le Lion-d’Angers

Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Trajectoires cie Idio(M)Ryhtmie

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 19:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Spectacle audio de la compagnie Idio(M)ryhtmie, le mercredi 3 février 2027 à la salle des fêtes d’Emile Joulain, Le Lion d’Angers

Une histoire d’amitié, de foot et d’exil

Érion doit quitter le Kosovo pour la France Parce que c’est mes parents qui ont choisi . Sarah lui donne son numéro de téléphone sur un petit papier. Mais la bouteille d’eau fuit dans le sac et les derniers chiffres du numéro de Sarah sont effacés. Arrivée à Lyon, c’est la cacophonie des langues. Le seul langage universel auquel se raccrocher pour créer de nouvelles amitiés est celui du foot. Mais surtout, il faut retrouver le numéro de Sarah !

Équipés de casques audio, les spectateurs sont plongés dans une expérience théâtrale, sensible et vibrante, qui parle d’amitié, de déracinement et de transmission avec beaucoup de délicatesse. .

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Audio performance by the Idio(M)ryhtmie theater company, Wednesday, February 3, 2027, at the Emile Joulain community hall in Le Lion d’Angers

L’événement Habille-toi, on sort ! Trajectoires cie Idio(M)Ryhtmie Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou bleu