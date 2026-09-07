Habitants paysagistes et créations populaires : un patrimoine à l’épreuve !, Espace Jean Vautrin, Bègles

Informations pratiques

Habitants paysagistes et créations populaires : un patrimoine à l’épreuve ! 19 et 20 septembre Espace Jean Vautrin Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Création Franche, situé à Bègles, vous invite à (re)découvrir un patrimoine encore assez méconnu et extrêmement menacé, celui des habitants paysagistes.

Vulnérables par essence, les créations d’habitants paysagistes sont exposées aux intempéries, aux actes de vandalisme, à leur manque de reconnaissance mais aussi plus simplement à la fragilité des techniques et matériaux employés. Leur pérennité étant étroitement liée à la vie de leurs auteurs, ces créations sont encore vouées à disparaitre.

Leur poésie du quotidien, comme leur destinée, nous émeuvent. C’est ce qui a conduit nombre d’acteurs à s’engager pour sauvegarder etraviver ce patrimoine, résister à sa destruction et réimaginer un futur pour ces objets insolites.

Programme :

—- Tout au long du week-end :

Visite libre de l’exposition. A cette occasion le musée de la Création Franche présentera une sélection de fragments de sites d’habitants paysagistes issus de ses collections.

de l’exposition. A cette occasion le musée de la Création Franche présentera une sélection de fragments de sites d’habitants paysagistes issus de ses collections. Projection dans la chapelle de 4 reportages.

—- Samedi 19 sept. à 17h :

Rencontre avec Francis David, photographe, à l’occasion de la parution de son ouvrage « Un Monde Parfait » aux Editions Myriorama : inventaire photographique monumental de ces créations populaires et de leurs auteurs depuis la fin des années 1970. Suivi d’un moment convivial !

Espace Jean-Vautrin

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition, projection, rencontre

« Le petit Mont Saint Michel » de Michel Oger ©Francis David, 1983