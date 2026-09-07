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Habitants paysagistes et créations populaires : un patrimoine à l’épreuve !, Espace Jean Vautrin, Bègles

samedi 19 septembre 2026 · Espace Jean Vautrin · Bègles

Habitants paysagistes et créations populaires : un patrimoine à l’épreuve !, Espace Jean Vautrin, Bègles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Jean Vautrin
Adresse
Rue Alexis Labro, 33130 Bègles
Ville
33130 Bègles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuite

Habitants paysagistes et créations populaires : un patrimoine à l’épreuve ! 19 et 20 septembre Espace Jean Vautrin Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Création Franche, situé à Bègles, vous invite à (re)découvrir un patrimoine encore assez méconnu et extrêmement menacé, celui des habitants paysagistes.

Vulnérables par essence, les créations d’habitants paysagistes sont exposées aux intempéries, aux actes de vandalisme, à leur manque de reconnaissance mais aussi plus simplement à la fragilité des techniques et matériaux employés. Leur pérennité étant étroitement liée à la vie de leurs auteurs, ces créations sont encore vouées à disparaitre.
Leur poésie du quotidien, comme leur destinée, nous émeuvent. C’est ce qui a conduit nombre d’acteurs à s’engager pour sauvegarder etraviver ce patrimoine, résister à sa destruction et réimaginer un futur pour ces objets insolites.

Programme :

—- Tout au long du week-end :

  • Visite libre de l’exposition. A cette occasion le musée de la Création Franche présentera une sélection de fragments de sites d’habitants paysagistes issus de ses collections.
  • Projection dans la chapelle de 4 reportages.

—- Samedi 19 sept. à 17h :

  • Rencontre avec Francis David, photographe, à l’occasion de la parution de son ouvrage « Un Monde Parfait » aux Editions Myriorama : inventaire photographique monumental de ces créations populaires et de leurs auteurs depuis la fin des années 1970. Suivi d’un moment convivial !

Espace Jean-Vautrin

Espace Jean Vautrin Rue Alexis Labro, 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition, projection, rencontre

« Le petit Mont Saint Michel » de Michel Oger ©Francis David, 1983

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