Habiter intensément Théâtre Ouvert Paris

« Habiter intensément des corps et des lieux spécifiques est une manière

de cultiver la capacité à répondre aux urgences terrestres, ensemble. »

Donna Haraway, Vivre avec le trouble1.

Comment écrire de manière écologique ? Comment décentrer,

complexifier notre regard ? Qu’est-ce que les présences non-humaines

viennent bouleverser, déplacer dans les formes, les structures, les

constructions, les fables, les narrations ? Comment décrire une fougère

comme on décrit un visage ? Comment élargir le champ du théâtre ?

Autant de questions qui accompagneront ce chantier d’écriture, qui rassemble cinq auteurices et quatre acteurices.

Un des enjeux fondamentaux de la pensée écologique contemporaine

est de remettre l’humain au même niveau que les autres espèces, ne plus

appréhender le monde naturel comme un décor et des ressources qui lui

sont destinés. Cela passe par des décisions politiques, mais aussi par

le biais de l’imaginaire et des représentations.

Une manière écologique d’écrire se voudrait horizontale, consciente

et inclusive. Elle n’implique pas nécessairement des thèmes ou des

sujets prescrits. C’est une approche expérimentale, une recherche que

nous construirons ensemble.

1.Donna Haraway, Vivre avec le trouble, trad. Vivien García, éd. Des mondes à faire, 2020, p.15.

CHANTIER DES AUTEUR·ICES animé par Pauline Peyrade.

Du vendredi 28 août 2026 au samedi 29 août 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h00

vendredi

de 20h00 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-28T20:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/habiter-intensement/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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