Habiter intensément Théâtre Ouvert Paris
Habiter intensément Théâtre Ouvert Paris vendredi 28 août 2026.
« Habiter intensément des corps et des lieux spécifiques est une manière
de cultiver la capacité à répondre aux urgences terrestres, ensemble. »
Donna Haraway, Vivre avec le trouble1.
Comment écrire de manière écologique ? Comment décentrer,
complexifier notre regard ? Qu’est-ce que les présences non-humaines
viennent bouleverser, déplacer dans les formes, les structures, les
constructions, les fables, les narrations ? Comment décrire une fougère
comme on décrit un visage ? Comment élargir le champ du théâtre ?
Autant de questions qui accompagneront ce chantier d’écriture, qui rassemble cinq auteurices et quatre acteurices.
Un des enjeux fondamentaux de la pensée écologique contemporaine
est de remettre l’humain au même niveau que les autres espèces, ne plus
appréhender le monde naturel comme un décor et des ressources qui lui
sont destinés. Cela passe par des décisions politiques, mais aussi par
le biais de l’imaginaire et des représentations.
Une manière écologique d’écrire se voudrait horizontale, consciente
et inclusive. Elle n’implique pas nécessairement des thèmes ou des
sujets prescrits. C’est une approche expérimentale, une recherche que
nous construirons ensemble.
1.Donna Haraway, Vivre avec le trouble, trad. Vivien García, éd. Des mondes à faire, 2020, p.15.
CHANTIER DES AUTEUR·ICES animé par Pauline Peyrade.
Du vendredi 28 août 2026 au samedi 29 août 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h00
vendredi
de 20h00 à 21h00
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T23:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-28T20:00:00+02:00_2026-08-28T21:00:00+02:00;2026-08-29T18:00:00+02:00_2026-08-29T19:00:00+02:00
Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/habiter-intensement/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/
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