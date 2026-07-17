Habiter les cendres, Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux, Bordeaux
mercredi 23 septembre 2026 · Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Habiter les cendres Mercredi 23 septembre, 10h00 Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:30:00+02:00
reportage réalisé par Julien Coquentin, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP EPAU), en accompagnement des travaux de la plateforme POPSU Territoires de Belin-Beliet (Gironde) consacrés à l’habiter post-incendie. Cette recherche est conduite sous la responsabilité scientifique de Véronique André-Lamat (Université Bordeaux Montaigne) et Arthur Guérin-Turcq (Sorbonne Université).
Cette projection ouvrira la deuxième édition des Rencontres des Imaginaires Locaux, dont la thématique est en 2026 la forêt, et le territoire invité la Gironde, et sera suivie d’une table-ronde réunissant des acteurs issus du monde de la recherche, des élus et des acteurs des collectivités. Ces rencontres sont co-organiées entre l’agglomération Cergy-Pontoise, l’école d’arts Paris-Cergy, et la Fondation Jean-Jaurès.
Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Cette exposition, produite à partir du reportage réalisé par Julien Coquentin, prend place dans le cadre de la mission photographique portée par l’Europe des projets architecturaux et urbains (GIP à…
©Julien Coquentin / GIP EPAU – POPSU Territoires
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