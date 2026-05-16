Hadriana dans tous mes rêves Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel PARIS

À travers l’imaginaire haïtien, l’œuvre aborde les thèmes de la liberté, du désir et de la mémoire, tout en faisant écho à l’histoire de l’esclavage et à ses résonances contemporaines. La représentation sera suivie d’un bord de scène avec l’artiste et s’adresse particulièrement aux 16-25 ainsi qu’aux adultes. L’artiste a souhaité présenter cette création à une date proche des commémorations des 25 ans de la loi Taubira du 21 mai 2001.

L’entrée est gratuite, sur inscription : victoiretinayre@ligueparis.org – 01 45 89 05 99.

Le centre accueillera le samedi 23 mai à 14h30 la création Hadriana dans tous mes rêves de Williamson Belfort.

Une pièce théâtrale d’une heure adaptée du roman de René Depestre.

Le samedi 23 mai 2026

de 14h30 à 15h30

gratuit

L’entrée est gratuite, sur inscription : victoiretinayre@ligueparis.org – 01 45 89 05 99.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel 75013 PARIS

+33145890599 victoiretinayre@ligueparis.org



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