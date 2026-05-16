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Hadriana dans tous mes rêves Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel PARIS

Hadriana dans tous mes rêves Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel PARIS

Hadriana dans tous mes rêves Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel PARIS samedi 23 mai 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Victoire Tinayre ex Daviel

Adresse : 24 rue Daviel

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p></p><p>L’entrée est gratuite, sur inscription : victoiretinayre@ligueparis.org – 01 45 89 05 99.</p>

À travers l’imaginaire haïtien, l’œuvre aborde les thèmes de la liberté, du désir et de la mémoire, tout en faisant écho à l’histoire de l’esclavage et à ses résonances contemporaines. La représentation sera suivie d’un bord de scène avec l’artiste et s’adresse particulièrement aux 16-25 ainsi qu’aux adultes. L’artiste a souhaité présenter cette création à une date proche des commémorations des 25 ans de la loi Taubira du 21 mai 2001.

L’entrée est gratuite, sur inscription : victoiretinayre@ligueparis.org – 01 45 89 05 99.

Le centre accueillera le samedi 23 mai à 14h30 la création Hadriana dans tous mes rêves de Williamson Belfort.
Une pièce théâtrale d’une heure adaptée du roman de René Depestre.
Le samedi 23 mai 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit

L’entrée est gratuite, sur inscription : victoiretinayre@ligueparis.org – 01 45 89 05 99.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T15:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Victoire Tinayre ex Daviel 24 rue Daviel  75013 PARIS
+33145890599 victoiretinayre@ligueparis.org


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