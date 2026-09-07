Haïku, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Haïku Mercredi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:45:00+02:00
Découverte de la forme brève japonaise et ses principaux codes, lecture haïkus classiques japonais et contemporains francophones et exercices d’écriture guidée.
Partage facultatif.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier d’écriture – Animé par Anne Dealbert
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