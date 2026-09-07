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Haïku, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Haïku, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Haïku Mercredi 21 octobre, 16h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:45:00+02:00

Découverte de la forme brève japonaise et ses principaux codes, lecture haïkus classiques japonais et contemporains francophones et exercices d’écriture guidée.
Partage facultatif.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier d’écriture – Animé par Anne Dealbert

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