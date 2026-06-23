Halima Joy Plaine de jeux La Halvêque Nantes
Halima Joy Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 18:30 – 19:30
Gratuit : oui Tout public
Halima Joy Pop arabe et française
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Plaine de jeux La Halvêque et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Café asso : Culture et accessibilité, APF France handicap – Délégation, Nantes 23 juin 2026
- Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux), Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Festival CinéPride 2026, Cinéma Katorza, Nantes 23 juin 2026
- Bois de Rêves (Festival Héroïnes de 7 lieux), RAPI, ZA, 15-TER bd Jean-Moulin, Nantes, Nantes 23 juin 2026
- Musique à l’Ecole | Ecole Alain Fournier, Conservatoire de Nantes, Nantes 23 juin 2026