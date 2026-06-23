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Halima Joy Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Halima Joy Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Halima Joy Plaine de jeux La Halvêque Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Plaine de jeux La Halvêque

Adresse : 23 Rue Léon Serpollet

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 18:30 – 19:30
Gratuit : oui  Tout public 

Halima Joy Pop arabe et française

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300


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