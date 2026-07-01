AGENDA · Nantes
Halima Joy, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes
jeudi 23 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Halima Joy Jeudi 23 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:30:00+02:00
Halima Joy Pop arabe et française
Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Halima Joy concert Halima Joy
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