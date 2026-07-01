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Halima Joy, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

jeudi 23 juillet 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Halima Joy, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Plaine de jeux La Halvêque
Adresse
23 Rue Léon Serpollet, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Halima Joy Jeudi 23 juillet, 18h30 Plaine de jeux La Halvêque Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T18:30:00+02:00 – 2026-07-23T19:30:00+02:00

Halima Joy Pop arabe et française

Plaine de jeux La Halvêque 23 Rue Léon Serpollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Halima Joy concert Halima Joy

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