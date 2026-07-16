Hall of Fame : 30 ans de photos d’art, du Studio Harcourt à Panajou, Bibliothèques de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Hall of Fame : 30 ans de photos d’art, du Studio Harcourt à Panajou 18 mai – 10 juillet 2027 Bibliothèques de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-18T10:00:00+02:00 – 2027-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2027-07-10T10:00:00+02:00 – 2027-07-10T18:00:00+02:00

Fonds d’archives photographiques conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux qui rassemble de nombreux portraits d’artistes, comédiens et personnalités du spectacle des années 1930 à 1950

Bibliothèques de Bordeaux 85 cours du Maréchal Juin 33700 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3A7a1f6a0a-1b8a-4192-ade9-9753a18d0e26&queryId=3b6f283d-6bb0-4187-95b2-1115171a6a85-draft-data-1&posInSet=10

Fonds d’archives photographiques conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux qui rassemble de nombreux portraits d’artistes, comédiens et personnalités du spectacle des années 1930 à 1950

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