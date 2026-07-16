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Hall of Fame : 30 ans de photos d’art, du Studio Harcourt à Panajou, Bibliothèques de Bordeaux, Bordeaux

mardi 18 mai 2027 · Bibliothèques de Bordeaux · Bordeaux

Hall of Fame : 30 ans de photos d’art, du Studio Harcourt à Panajou, Bibliothèques de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 18 mai 2027
Fin
samedi 10 juillet 2027
Lieu
Bibliothèques de Bordeaux
Adresse
85 cours du Maréchal Juin 33700 Bordeaux
Ville
33076 Bordeaux
Département
Gironde

Hall of Fame : 30 ans de photos d’art, du Studio Harcourt à Panajou 18 mai – 10 juillet 2027 Bibliothèques de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-18T10:00:00+02:00 – 2027-05-18T19:00:00+02:00
Fin : 2027-07-10T10:00:00+02:00 – 2027-07-10T18:00:00+02:00

Fonds d’archives photographiques conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux qui rassemble de nombreux portraits d’artistes, comédiens et personnalités du spectacle des années 1930 à 1950

Bibliothèques de Bordeaux 85 cours du Maréchal Juin 33700 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3A7a1f6a0a-1b8a-4192-ade9-9753a18d0e26&queryId=3b6f283d-6bb0-4187-95b2-1115171a6a85-draft-data-1&posInSet=10
Fonds d’archives photographiques conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux qui rassemble de nombreux portraits d’artistes, comédiens et personnalités du spectacle des années 1930 à 1950

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