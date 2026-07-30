Halle Berniquet Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Halle Berniquet
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette ancienne grange à foin témoigne d’une architecture remarquable elle est conçue pour stocker des quantités importantes de foin pendant 90 jours sans qu’il ne pourrisse
Visite libre.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
This former hay barn is a fine example of remarkable architecture: it was designed to store large quantities of hay for 90 days without it rotting.
L’événement Halle Berniquet Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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