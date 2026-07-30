Informations pratiques

Saumur

Halle Berniquet

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette ancienne grange à foin témoigne d’une architecture remarquable elle est conçue pour stocker des quantités importantes de foin pendant 90 jours sans qu’il ne pourrisse

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

This former hay barn is a fine example of remarkable architecture: it was designed to store large quantities of hay for 90 days without it rotting.

L’événement Halle Berniquet Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME