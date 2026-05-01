Halloween à la ferme la quête des dragons Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Halloween à la ferme la quête des dragons

Goutte Vachon 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez passer Halloween à la ferme !

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Goutte Vachon 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 82 79 82 laboriadesgotas@gmail.com

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English :

Come and spend Halloween on the farm!

L’événement Halloween à la ferme la quête des dragons Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Loire Semène