Halloween au Château du Bouchet Rosnay

Halloween au Château du Bouchet
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-11-02 17:00:00
2026-10-17
Halloween au Château du Bouchet ! le château se pare de mystères pour accueillir petits et grands curieux.
Venez frissonner dans les couloirs du temps et découvrir les secrets bien gardés du château… Les portes du mystère s’ouvrent à ceux qui oseront entrer. Sorcières, fantômes et chevaliers oubliés y murmurent encore leurs histoires… Un tarif réduit attend les adultes et les enfants déguisés ! Serez-vous assez courageux pour affronter les esprits du Bouchet ?! 7 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69 contact@chateau-bouchet.com
English :
In rooms decorated just for the occasion, meet ghosts, witches and skeletons.
