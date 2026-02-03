Halloween au Donjon Bazoges-en-Pareds

Halloween au Donjon

Pour Halloween, venez frisssonner lors des visites hantées inédites !

Plongez dans l’obscurité du donjon pour une visite pleine de mystères et de frissons découvrez les légendes oubliées qui hantent ses murs… Oserez-vous affronter l’inconnu ?

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans .

Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

English :

For Halloween, come and thrill to our unique haunted tours!

