Halloween au Donjon Bazoges-en-Pareds samedi 17 octobre 2026.
Halloween au Donjon
Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-31 19:15:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-30 2026-10-31
Pour Halloween, venez frisssonner lors des visites hantées inédites !
Plongez dans l’obscurité du donjon pour une visite pleine de mystères et de frissons découvrez les légendes oubliées qui hantent ses murs… Oserez-vous affronter l’inconnu ?
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans .
Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
English :
For Halloween, come and thrill to our unique haunted tours!
