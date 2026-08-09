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AGENDA · Beaufort-en-Anjou

Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

samedi 31 octobre 2026 · Beaufort en Vallée · Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Beaufort en Vallée
Adresse
5 Place Notre Dame
Ville
49250 Beaufort-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
6 6

Beaufort-en-Anjou

Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 20:45:00

Date(s) :
2026-10-31

Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée
Vous l’aviez adoré en 2024, le loup-garou théâtralisé revient au musée Joseph-Denais ! Les comédiens de la compagnie Lionel Suprême investissent le musée le temps d’une soirée pour 3 sessions de jeu aussi frissonnant que loufoque.
Sur réservation
À partir de 10 ans   .

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87  info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Halloween at the Joseph Denais Museum in Beaufort-en-Vallée

L’événement Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert

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