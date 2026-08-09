Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
samedi 31 octobre 2026 · Beaufort en Vallée · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31 20:45:00
Date(s) :
2026-10-31
Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée
Vous l’aviez adoré en 2024, le loup-garou théâtralisé revient au musée Joseph-Denais ! Les comédiens de la compagnie Lionel Suprême investissent le musée le temps d’une soirée pour 3 sessions de jeu aussi frissonnant que loufoque.
Sur réservation
À partir de 10 ans .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Halloween at the Joseph Denais Museum in Beaufort-en-Vallée
L’événement Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Atelier de formation au tissage à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou 17 août 2026
- Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou 28 août 2026
- Grande braderie de livres à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026
- SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou 19 septembre 2026