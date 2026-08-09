Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31 20:45:00

Date(s) :

2026-10-31

Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée

Vous l’aviez adoré en 2024, le loup-garou théâtralisé revient au musée Joseph-Denais ! Les comédiens de la compagnie Lionel Suprême investissent le musée le temps d’une soirée pour 3 sessions de jeu aussi frissonnant que loufoque.

Sur réservation

À partir de 10 ans .

Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com

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English :

Halloween at the Joseph Denais Museum in Beaufort-en-Vallée

L’événement Halloween au Musée Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert