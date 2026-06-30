Informations pratiques

Tours

Halloween By Slay La Famille Dragams

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 19:00:00

fin : 2026-10-31 23:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Comme on dit, jamais 2 sans 3, alors SLAY! revient au Bateau Ivre pour le 3e opus de sa saga d’Halloween La Famille Dragams.

On vous donner rdv pour le cabaret drag horrifique de l’année, à la fois plein d’humour et de drama, et aux allures de murder party… Car qui sait, peut-être que cette fois-ci, le public aussi aura un rôle à jouer dans cette histoire ?…

Plus d’infos, billetterie et déroulé de l’événement à venir bientôt, mais réserve ta soirée d’Halloween à partir de 19h si tu veux en être…

P.S. pas besoin d’avoir vu La Famille Dragams 1 et/ou 2 pour venir ! On vous fera un récap. .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

As they say, good things come in threes, so SLAY! is returning to Le Bateau Ivre for the third installment of its Halloween saga: The Dragams Family.

L’événement Halloween By Slay La Famille Dragams Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37