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AGENDA · Draguignan

Halloween, Draguignan, Draguignan

vendredi 30 octobre 2026 · Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Draguignan
Adresse
Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Halloween Vendredi 30 octobre, 10h00 Draguignan Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Chasse aux fantômes ! Halloween 2026

La Chapelle de l’Observance, la maison du Bourreau et la Tour de l’Horloge seraient-elles hantées ? Pour en avoir le cœur net, les jeunes visiteurs sont conviés à une grande chasse aux fantômes dans ces trois sites historiques.

Sans réservation

– Vendredi 30 octobre, de 10h à 17h

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Programme d’Halloween 2026

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