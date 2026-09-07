Halloween, Draguignan, Draguignan

Informations pratiques

Halloween Vendredi 30 octobre, 10h00 Draguignan Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T10:00:00+01:00 – 2026-10-30T17:00:00+01:00

Chasse aux fantômes ! Halloween 2026

La Chapelle de l’Observance, la maison du Bourreau et la Tour de l’Horloge seraient-elles hantées ? Pour en avoir le cœur net, les jeunes visiteurs sont conviés à une grande chasse aux fantômes dans ces trois sites historiques.

Sans réservation

– Vendredi 30 octobre, de 10h à 17h

Draguignan Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Programme d’Halloween 2026