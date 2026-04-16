Halloween et les demoiselles de la nuit Rue Park Segal Brech
Halloween et les demoiselles de la nuit Rue Park Segal Brech samedi 31 octobre 2026.
Brech
Halloween et les demoiselles de la nuit
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Spectacle proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –
Pour Halloween, venez vivre un moment unique où nature et légendes se rencontrent. À travers une mise en scène douce et sensorielle, découvrez les chauves-souris sous un nouveau jour. Une expérience
poétique et accessible à tous. .
Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 7 80 02 77 77
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English : Halloween et les demoiselles de la nuit
L’événement Halloween et les demoiselles de la nuit Brech a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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