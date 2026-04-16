Halloween et les demoiselles de la nuit Rue Park Segal Brech

Brech

Halloween et les demoiselles de la nuit

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Spectacle proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –

Pour Halloween, venez vivre un moment unique où nature et légendes se rencontrent. À travers une mise en scène douce et sensorielle, découvrez les chauves-souris sous un nouveau jour. Une expérience

poétique et accessible à tous. .

Rue Park Segal Ecomusée du Pays d’Auray Brech 56400 Morbihan Bretagne +33 7 80 02 77 77

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English : Halloween et les demoiselles de la nuit

L’événement Halloween et les demoiselles de la nuit Brech a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon