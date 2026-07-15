Halloween Fest #2 Limoges
samedi 31 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Halloween Fest #2
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
HALLOWEEN FEST revient pour une 2ᵉ édition dédiée aux musiques rock et metal. À l’affiche Dirty Rodeo, duo limougeaud de rock/post-hardcore aux prestations explosives, Miliatus, qui mêle deathcore, hardcore et passages mélodiques, Fate Casino, jeune formation limougeaude fusionnant emo et metal avec deux voix complémentaires, et Mastora, groupe de metal local. Une soirée intense réunissant quatre groupes aux univers puissants pour célébrer Halloween dans une ambiance survoltée. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Halloween Fest #2
L’événement Halloween Fest #2 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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