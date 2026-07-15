Informations pratiques

Limoges

Halloween Fest #2

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

HALLOWEEN FEST revient pour une 2ᵉ édition dédiée aux musiques rock et metal. À l’affiche Dirty Rodeo, duo limougeaud de rock/post-hardcore aux prestations explosives, Miliatus, qui mêle deathcore, hardcore et passages mélodiques, Fate Casino, jeune formation limougeaude fusionnant emo et metal avec deux voix complémentaires, et Mastora, groupe de metal local. Une soirée intense réunissant quatre groupes aux univers puissants pour célébrer Halloween dans une ambiance survoltée. .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

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English : Halloween Fest #2

L’événement Halloween Fest #2 Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole