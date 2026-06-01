Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Montbéliard

Montbéliard

Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 18:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Pour Halloween, de facétieux fantômes ont posé bagage au fort du Mont-Bart. Derrière leur aspect inquiétant, ils ne sont finalement pas bien méchants. Mais pour jouer avec eux, il ne faut pas avoir peur du noir…

A partir de 6 ans (accompagné d’un parent)

Tarif : 5 € enfant

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr (à partir de sept) .

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart

L’événement Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD