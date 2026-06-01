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Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Montbéliard

Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Montbéliard mercredi 28 octobre 2026.

Lieu : Rue du Mont Bart

Adresse : Fort du Mont-Bart

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : mercredi 28 octobre 2026

Fin : mercredi 28 octobre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Montbéliard

Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Pour Halloween, de facétieux fantômes ont posé bagage au fort du Mont-Bart. Derrière leur aspect inquiétant, ils ne sont finalement pas bien méchants. Mais pour jouer avec eux, il ne faut pas avoir peur du noir…

A partir de 6 ans (accompagné d’un parent)
Tarif : 5 € enfant
Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr (à partir de sept)   .

Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

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English : Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart

L’événement Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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