Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Montbéliard
Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Rue du Mont Bart Montbéliard mercredi 28 octobre 2026.
Montbéliard
Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 18:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Pour Halloween, de facétieux fantômes ont posé bagage au fort du Mont-Bart. Derrière leur aspect inquiétant, ils ne sont finalement pas bien méchants. Mais pour jouer avec eux, il ne faut pas avoir peur du noir…
A partir de 6 ans (accompagné d’un parent)
Tarif : 5 € enfant
Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr (à partir de sept) .
Rue du Mont Bart Fort du Mont-Bart Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart
L’événement Halloween La chasse aux fantômes au Fort du Mont-Bart Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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