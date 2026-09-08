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Halloween : le musée comme tu ne l’as jamais vu, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

samedi 31 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Halloween : le musée comme tu ne l’as jamais vu, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€ (à retrouver sur le site internet du musée. Gratuit pour les -18 ans.

Halloween : le musée comme tu ne l’as jamais vu Samedi 31 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€ (à retrouver sur le site internet du musée. Gratuit pour les -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00

Un après-midi d’événements pour les enfants !
Achetez vos places en avance à l’accueil du musée dès le samedi 3 octobre à 11h. À partir de 4 ans

Édition 2026 autour des Sorcières !

De 14h30 à 17h30 : Balais, chaudrons et crayons !*
Invente ta sorcière lors d’un atelier précédé d’un conte. Pour les 4-8 ans.  

De 14h30 à 15h30 : Sorcières à croquer*
Donnez libre cours à votre imagination au cours de cette activité de dessin autour de l’exposition «Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous ». À partir de 8 ans.  

De 15h15 à 16h30 : **Performance musicale***L’artiste Sara Maubourguet décryptera La Danse Macabre, de Camille Saint-Saëns, au piano. Dès 7 ans, spectacle toutes les 15 minutes.  

À 16h45 : Mystère et boule de beurk*
Suivez l’un des médiateurs (costumé pour l’occasion) et son chariot garni de boîtes au contenu mystérieux dans les salles du musée. À chaque étape du parcours, vous serez invités à découvrir par le toucher ce qui s’y cache… Oserez-vous y plonger votre main ? Dès 6 ans.  

De 14h30 à 17h : Skin Jackin* : les pirates épidermiques du Skin Jackin réaliseront des tatouages éphémères aux couleurs flashy, colorés, originaux et surprenants toute l’après-midi.
Chaque enfant pourra repartir avec des bonbons pour poursuivre l’ambiance Halloween après la visite au musée. 

Et aussi : chasse aux fantômes et jeux en salle toute l’après-midi.

* Dans la limite des places disponibles

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238 »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238 »}]
Après-midi pour les enfants Halloween jeune public

Skin Jackin, halloween au musée d’Aquitaine 2025 © Solweig Cheron

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