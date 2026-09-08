Halloween : le musée comme tu ne l’as jamais vu, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
samedi 31 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Halloween : le musée comme tu ne l’as jamais vu Samedi 31 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde
Plein tarif : 6€, tarif réduit : 3€ (à retrouver sur le site internet du musée. Gratuit pour les -18 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T17:30:00+01:00
Un après-midi d’événements pour les enfants !
Achetez vos places en avance à l’accueil du musée dès le samedi 3 octobre à 11h. À partir de 4 ans
Édition 2026 autour des Sorcières !
De 14h30 à 17h30 : Balais, chaudrons et crayons !*
Invente ta sorcière lors d’un atelier précédé d’un conte. Pour les 4-8 ans.
De 14h30 à 15h30 : Sorcières à croquer*
Donnez libre cours à votre imagination au cours de cette activité de dessin autour de l’exposition «Tremblez, tremblez ! Les sorcières sont parmi nous ». À partir de 8 ans.
De 15h15 à 16h30 : **Performance musicale***L’artiste Sara Maubourguet décryptera La Danse Macabre, de Camille Saint-Saëns, au piano. Dès 7 ans, spectacle toutes les 15 minutes.
À 16h45 : Mystère et boule de beurk*
Suivez l’un des médiateurs (costumé pour l’occasion) et son chariot garni de boîtes au contenu mystérieux dans les salles du musée. À chaque étape du parcours, vous serez invités à découvrir par le toucher ce qui s’y cache… Oserez-vous y plonger votre main ? Dès 6 ans.
De 14h30 à 17h : Skin Jackin* : les pirates épidermiques du Skin Jackin réaliseront des tatouages éphémères aux couleurs flashy, colorés, originaux et surprenants toute l’après-midi.
Chaque enfant pourra repartir avec des bonbons pour poursuivre l’ambiance Halloween après la visite au musée.
Et aussi : chasse aux fantômes et jeux en salle toute l’après-midi.
* Dans la limite des places disponibles
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238 »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/238 »}]
Après-midi pour les enfants Halloween jeune public
Skin Jackin, halloween au musée d’Aquitaine 2025 © Solweig Cheron
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