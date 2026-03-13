Informations pratiques

Mulhouse

Halloween légendes et sortilèges au Parc zoologique et botanique

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-11-02 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vivez une immersion où se mêlent légendes anciennes et secrets de la nature. Au fil de la visite, les visiteurs pourront découvrir le loup tel qu’il est réellement un animal social, intelligent et essentiel à l’équilibre des forêts, bien loin des croyances qui ont nourri les contes et légendes.

Dans cet univers inspiré des traditions hivernales, les visiteurs explorent également des plantes, autrefois utilisées pour se protéger du froid, renforcer la santé ou éloigner les mauvais esprits. Sapin, houx, gui ou baies hivernales deviennent le fil conducteur d’animations botaniques ludiques, où l’on découvre leurs vertus réelles, leurs usages oubliés et les croyances qui les entourent depuis des siècles. .

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 65 65 zoo.accueil@m2a.fr

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English :

L’événement Halloween légendes et sortilèges au Parc zoologique et botanique Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace