Halloween : menace sur le musée !, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
samedi 31 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Halloween : menace sur le musée ! Samedi 31 octobre, 18h30 Musée d’Aquitaine Gironde
Plein tarif : 6€, Tarif réduit : 3€ (à retrouver sur le site internet du musée, rubrique agenda)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00 – 2026-10-31T21:30:00+01:00
Pour la troisième édition de cet événement phare au musée, (re)découvrez le musée dans une ambiance menaçante et intrigante !
En partenariat avec les associations étudiantes Dealers de science, Artothem et la section des Jeunes Amis du musée d’Aquitaine.
Menace sur le musée : les activités
De 18h30 à 20h : À la poursuite du trésor volé
« Un démon a semé le chaos au musée d’Aquitaine. Il s’est emparé du trésor du musée et l’a dissimulé dans un coffre caché quelque part au coeur de ses salles emblématiques. Pour retrouver le trésor et vaincre la créature, les joueuses et joueurs devront solliciter l’aide de plusieurs esprits bienveillants qui hantent les lieux.
Pour invoquer ces esprits, les participantes et participants devront résoudre des énigmes ou accomplir des rituels occultes. Une fois tous les esprits réunis, le démon sera vaincu et le trésor enfin révélé «
Par Dealers de Science
Par Dealers de Science
De 18h45 à 20h : médiations postées
Avec Artothem et les Jeunes Amis du musée d’Aquitaine
Immersion garantie
avec Pauline Blockqui composera en direct des illustrations dans une ambiance préparée pour l’occasion. En salle de la Rosace
18h30, 19h et 19h30 : visites commentées
Profitez de cette soirée pour découvrir l’exposition « Tremblez tremblez ! Les sorcières sont parmi nous ». Dans la limite des places disponibles. L’exposition ne sera pas visible en dehors de cette visite accompagnée.
À partir de 19h30 : DJ set
Par Pops dans le hall du musée.
20h : défilé et le concours de costumes
Sur le tapis rouge emblématique de l’événement, présentez votre tenue du jour ! Que le meilleur costume gagne, avec les votes du public, sous le contrôle du fantôme de Montaigne, présent pour l’occasion.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/408
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/408 »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/408 »}]
Un événement conçu pour les 15-25 ans
Halloween, menace sur le musée © Franck Tallon
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