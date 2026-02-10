Halloween mission fantôme Thorigné-en-Charnie

Halloween mission fantôme

650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Chasse aux bonbons dans la vallée

En autonomie, partez à la recherche des fantômes de la vallée !

Ces esprits malicieux ont concocté un parcours plein d’énigmes pour les petits et les grands gourmands. À vous de jouer pour trouver le code secret et ouvrir le coffre au trésor sucré des fantômes ! .

650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

English :

Candy hunt in the valley

