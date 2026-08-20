Halloween party, Centre-ville, Senlis
vendredi 30 octobre 2026 · Centre-ville · Senlis
Informations pratiques
Halloween party Vendredi 30 octobre, 17h00 Centre-ville Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00
Fin : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00
Rendez-vous pour les enfants déguisés, dans les commerces adhérents de l’association des commercants de Senlis :
• à partir de 17h pour la distribution de bonbons
• puis sous la tente de l’ACS située à l’angle de la rue de l’Apport au Pain pour le concours de déguisement et la dégustation de soupe et de vin chaud.
Centre-ville 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Distribution de bonbons pour les enfants déguisés dans les boutiques de l’ACS / Bar à soupe / Cocktails ensanglantés / Concours de déguisement
À voir aussi à Senlis (Oise)
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