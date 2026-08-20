Halloween party, Centre-ville, Senlis

Informations pratiques

Halloween party Vendredi 30 octobre, 17h00 Centre-ville Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T17:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

Rendez-vous pour les enfants déguisés, dans les commerces adhérents de l’association des commercants de Senlis :

• à partir de 17h pour la distribution de bonbons

• puis sous la tente de l’ACS située à l’angle de la rue de l’Apport au Pain pour le concours de déguisement et la dégustation de soupe et de vin chaud.

Centre-ville 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Distribution de bonbons pour les enfants déguisés dans les boutiques de l’ACS / Bar à soupe / Cocktails ensanglantés / Concours de déguisement