Halloween party dans le village de Duras Duras

Halloween party dans le village de Duras

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

2026-10-31

Brrr… On va faire trembler le village de Duras.

A vos déguisements les plus terrifiants !

22h Bal électro

Buvette, food trucks

Entrée libre

Village Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Halloween party dans le village de Duras

Brrr? We’re going to shake up the village of Duras.

Get your scariest disguises on!

Costume contest, candy hunt, soup distribution

– 6pm to 10pm: DJ: All Styles music

10pm Electro ball

Refreshment bar, food trucks

Free admission

