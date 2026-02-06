Halloween party dans le village de Duras Duras
Brrr… On va faire trembler le village de Duras.
A vos déguisements les plus terrifiants !
22h Bal électro
Buvette, food trucks
Entrée libre
Village Duras Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06
English : Halloween party dans le village de Duras
Brrr? We’re going to shake up the village of Duras.
Get your scariest disguises on!
Costume contest, candy hunt, soup distribution
– 6pm to 10pm: DJ: All Styles music
10pm Electro ball
Refreshment bar, food trucks
Free admission
