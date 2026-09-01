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Halte-jeux à la médiathèque Sévérac d’Aveyron

mardi 22 septembre 2026 · Sévérac d'Aveyron

Halte-jeux à la médiathèque Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Adresse
Rue Signelongue
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Halte-jeux à la médiathèque

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-09-22 2026-10-06 2026-11-17 2026-12-01

Des temps d’accueils collectifs (haltes-jeux, ateliers, manifestations festives…) sont proposés aux jeunes enfants accompagnés par un adulte (famille ou professionnel).
Retrouvez vos prochains rendez-vous hors les murs à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.   .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 70 15 54 87  cabriole.frseverac@gmail.com

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English :

Group activities (playgroups, workshops, festive events, etc.) are offered to young children accompanied by an adult (family member or professional).

L’événement Halte-jeux à la médiathèque Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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