Informations pratiques

Sévérac d’Aveyron

Halte-jeux à la médiathèque

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-09-22 2026-10-06 2026-11-17 2026-12-01

Des temps d’accueils collectifs (haltes-jeux, ateliers, manifestations festives…) sont proposés aux jeunes enfants accompagnés par un adulte (famille ou professionnel).

Retrouvez vos prochains rendez-vous hors les murs à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 7 70 15 54 87 cabriole.frseverac@gmail.com

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English :

Group activities (playgroups, workshops, festive events, etc.) are offered to young children accompanied by an adult (family member or professional).

L’événement Halte-jeux à la médiathèque Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)