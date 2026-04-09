Hamlet Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud Paris

Hamlet est le cousin névrosé du Cid : pour venger un père détrôné, tous deux doivent aller tuer leur beau-père, mais Hamlet ne s’y résout pas. Tous deux ont une jolie amoureuse, mais Hamlet la perd alors que le Cid la reconquerra. Et puis, si Le Cid espagnol parle en vers, Hamlet le danois parle en prose mais finira mangé par les vers après moult péripéties. Une tragédie si haute en couleurs et avec des personnages tellement humains qu’on n’a pas un moment pour bayer aux corneilles ! D’après William Shakespeare.

Organisé par Les Livreurs et La Sorbonne Sonore, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Les Solo Théâtre, Seul(e) en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit sous condition

Gratuit • 6€ • 10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud 6 rue Gustave Goublier 75010 Paris



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